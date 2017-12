Lycurgus rekent eenvoudig af met SSS

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben zaterdagavond een overtuigende zege geboekt op Advisie SSS uit Barneveld. De Groningers wonnen in eigen huis met 3-0 (25-19, 25-17, 25-22).

Tien keer winst

Lycurgus heeft alle tien gespeelde competitieduels gewonnen en blijft hierdoor aan kop in de Eredivisie.

Midpositie

Niels de Vries stond aan de kant, vanwege de enkelblessure die in vorige wedstrijd opliep. Dennis Borst kreeg rust. Wytze Kooistra en Hossein Ghanbari stonden door de absentie van Borst op de midpositie.

De Vries op tijd fit

De Vries is waarschijnlijk wel op tijd fit voor het Europese duel van aanstaande woensdag tegen SWD Powervolleys Düren. De Groningers spelen dan in Duitsland het eerste duel van een tweeluik in de CEV Cup.

