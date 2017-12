Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs ADO Den Haag

FC Groningen won zaterdagavond voor het eerst dit seizoen een uitwedstrijd. ADO den Haag werd in de Hofstad met 3-0 verslagen door doelpunten van Doan, Idrissi en Bacuna.

Stem

We vroegen jullie, supporters je stem uit te brengen. Welk cijfer gaf jij aan de FC? Het gemiddelde cijfer na het duel met ADO Den Haag was 7,23 oftewel 'Best goud'.

Er werden in totaal 1183 stemmen uitgebracht.

Kijk hieronder hoe er gestemd is:

Uit tegen Roda JC

Op zondag 10 december vragen wij jullie wederom om jullie mening. FC Groningen speelt dan de uitwedstrijd tegen Roda JC. Het duel in Kerkrade begint om 12:30 uur.

