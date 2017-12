UMCG viert 'klein feestje' na overstap op nieuw patiëntendossier

Het deed denken aan de laatste momenten voor de jaarwisseling. In het UMCG in Stad werd zaterdagavond om negen uur afgeteld naar de invoering van een nieuw elektronisch patiëntendossier.

'Het is ontzettend rustig en goed verlopen. We waren volledig in controle en hebben er een klein feestje van gemaakt.'

Dat zegt Bernard van der Laan, KNO-arts in het Universitair Medisch Centrum Groningen en voorzitter van de stuurgroep die zich bezighoudt met de invoering van het nieuwe systeem. 'Er stonden honderden mensen mee te kijken naar het aftellen.'

Deels handmatig

Het nieuwe elektronische patiëntendossier is de vervanger van het oude systeem, dat dateert uit de jaren 70. 'We moesten veel dossiers overzetten naar het nieuwe systeem, dat ging vooral elektronisch. Maar de laatste patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis moesten handmatig overgezet worden. Al die gegevens moesten ingetikt worden, dat hebben we allemaal met elkaar gedaan.'

Flinke klus

Het is een flinke klus voor het UMCG. 'We hebben op dit moment ongelooflijk veel mensen op de werklvoer die ons helpen', vertelt Van der Laan. '175 mensen uit andere ziekenhuizen in het land die al met zo'n systeem werken. En er zijn ook tachtig mensen overgekomen uit Amerika.'

Voordeel voor de patiënt

De patiënt kan er volgens Van der Laan zijn voordeel mee doen. 'Vroeger hadden verschillende afdelingen allemaal andere dossiers. Nu is het voor iedereen inzichtelijk. De ene zorgprofessional ziet wat de andere heeft geregistreerd. En het mooie is dat de patiënt in de toekomst zelf ook inzicht krijgt in zijn eigen dossier. Vanuit huis, of via de telefoon. Zo kan hij zelf meedenken. Dat willen we ook graag. Zorgverlenen, in samenspraak met elkaar.'

