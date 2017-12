Deel dit artikel:











Automobilist slaat over de kop en vlucht (Foto: Dennie Gaasendam)

De politie is op zoek naar de bestuurder van een auto die in de nacht van zaterdag op zondag over de kop is geslagen in Veendam. Dat gebeurde aan de Lloydsweg. De chauffeur sloeg op de vlucht na het ongeluk.

De politie weet wie de man is die achter het stuur zat, maar heeft hem nog niet gevonden. Lantaarnpaal geramd De auto waarin hij reed, raakte door onbekende oorzaak van de weg, ramde een lantaarnpaal en belandde op zijn dak.