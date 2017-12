Expeditie Grunnen: 2280 kniepertjes voor het goede doel

Team Bewonder van de Samenloop voor Hoop is druk. Druk met het bakken van kniepertjes. Van ruim 36 kilo deeg moeten ze 2280 kniepertjes maken.

In juni 2018 doet het team mee met de Samenloop voor Hoop in Blauwestad. Met het team moeten ze 24 uur lopen voor de kankerstichting. Dat doen ze om geld op te halen voor onderzoek. Maar voordat het zover is halen ze met verschillende acties geld op voor de stichting. Zondag met het bakken van kniepertjes in Meeden.



Kniepertjes koningin Kim

De familie Beishuizen heeft veel te maken gehad met kanker. Vader Koos zijn ouders, schoonouders en vrouw zijn overleden aan de ziekte. 'Mijn dochter Kim maakt de ziekte al vanaf haar geboorte mee. Toen zij geboren werd had mijn moeder, haar oma, kanker.' Volgens vader Koos is Kim de initiatiefneemster van het kniepertjes bakken.

'Ik heb veel geluk gehad'

Betsie Beishuizen bakt ook fanatiek mee. Al zijn er ook wat kniepertjes een beetje aangebrand. Betsie heeft zelf kanker gehad. 'Ik heb echt heel veel geluk gehad', vertelt ze. 'Vorig jaar zat ik rond deze tijd nog in de bestraling. Tegen het nieuwe jaar was de kanker weg.'



Team 33 Bewonder

De familie Beishuizen heeft een eigen Facebookpagina waar de ontwikkelingen van het Team 33 Bewonder te volgen zijn.

Heb jij ook een mooi verhaal voor Expeditie Grunnen? Stuur een bericht naar de Facebookpagina.