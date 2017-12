Deel dit artikel:











Kijk live: Donar - New Heroes (Foto: RTV Noord)

De basketballers van Donar gaan een drukke week tegemoet met drie thuiswedstrijden. Zondagmiddag is New Heroes uit Den Bosch de eerste tegenstander van dat rijtje. De wedstrijd is live te volgen via de website van RTV Noord.

Donar staat tweede in de eredivisie met twaalf punten uit acht wedstrijden. New Heroes bezet de vierde plek met tien punten uit zeven wedstrijden. Kijk live De wedstrijd begint zondagmiddag om 15.00 uur en is hier live te volgen.