Botsende auto's zorgen voor file op Zuidelijke Ringweg (update)

Bij een botsing op de Zuidelijke Ringweg in Groningen zijn zondagmiddag vier auto's beschadigd geraakt. Het ongeluk gebeurde rond de klok van 14:00 uur.

Hoe het ongeluk ontstond en of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend. Een bergingsbedrijf heeft meerdere auto's afgesleept.

File voor MartiniPlaza

Mede door het ongeval stond er in westelijke richting een file op de Zuidelijke Ringweg. Bezoekers van de wedstrijd tussen Donar en New Heroes in MartiniPlaza moesten rekening houden met vertraging. Inmiddels is de weg weer vrij.