Hardnekkige brand in Stadskanaal geblust, opruimwerk begonnen

De brand die sinds maandagavond woedde bij Talen Recycling in Stadskanaal is geblust. Bij het bedrijf stond de hele week een grote stapel afval in brand.

'Dat vuur is nu uit en het terrein wordt opgeruimd. Dat gebeurt uiteindelijk sneller dan we hadden verwacht', meldt Jan van der Meide namens de provincie Groningen.

Geen schadelijke stoffen

Op en om het terrein zijn de opruimwerkzaamheden in volle gang. Zo wordt er 150.000 liter bluswater weggepompt. Dat gebeurt onder toezicht van het Waterschap. Uit onderzoek blijkt dat dit bluswater geen schadelijke stoffen bevat. Verder is er in totaal 2800 ton afval afgevoerd.

Bluswerk verliep moeizaam

De bestrijding van de brand had heel wat voeten in aarde. De brandweer wilde de bult aanvankelijk laten uitbranden, maar dat zorgde voor veel rookoverlast. Woensdagavond werd besloten de brand actiever te bestrijden, maar donderdag nam de provincie het heft in handen uit ontevredenheid over het plan van aanpak van bedrijfseigenaar Albert Talen. Die reageerde verrast en stelde dat hij te weinig tijd kreeg voor een goed plan.

Te hoge afvalberg?

Ook de hoogte van de brandstapel was onderwerp van discussie. Volgens een milieuvergunning uit 2012 mocht Talen zijn afval tot zes meter hoog opslaan. Volgens een brandweerwoordvoerder was de hoop echter zo'n dertig meter hoog. Talen ontkent dat hij in overtreding was. 'in 2013 is die hoogtebeperking er na een wetswijziging ineens af gegaan. Wij mochten dus nog veel meer opslaan dan dat er nu lag.'

Veel rookoverlast

De rook zorgde de voorbije week voor veel overlast. De provincie plaatste woensdag matrixborden op de N366 waarmee automobilisten voor de rook werden gewaarschuwd. Vrijdag werd er vanwege de rook een NL-Alert afgegeven voor de omgeving van Nieuw-Buinen en zaterdag kregen inwoners van Stadskanaal nog het advies ramen en deuren dicht houden.

