Stations krijgen nieuwe Arriva-incheckpaal

Arriva plaatst vanaf maandag nieuwe in- en uitcheckpalen op stations. Volgens het vervoersbedrijf werken de nieuwe palen sneller en geven ze een luidere toon bij het in- en uitchecken. Ook zijn ze minder storingsgevoelig dan de huidige.

De komende zes maanden worden landelijk vijfhonderd palen vervangen. Vanaf februari zijn de stations in Groningen aan de beurt. Reizigers ondervinden hier volgens Arriva geen hinder van, omdat er altijd palen aanwezig zijn die het wel doen.

Overstappen

Voorlopig moeten reizigers wel blijven in- en uitchecken bij een overstap van Arriva op een andere vervoerder, zoals de NS. In Overijssel hoeft dat al niet meer. 'De komende jaren gaan we samen met NS werken om dat ook hier te krijgen', zegt directeur Anne Hettinga van Arriva.

Toekomstbestendig

De nieuwe palen zijn volgens Hettinga toekomstbestendig. Zo kunnen ze ook andere kaarten lezen dan de huidige OV-chipkaart. Te denken valt aan bankpassen of Duitse OV-chipkaarten.

Lees ook:



- Zo gaan de nieuwe Arriva-treinen eruitzien

- Contract is getekend, Arriva wil vanaf 2020 met 'schone' treinen rijden