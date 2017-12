Column: Het kan nog best een leuk seizoen worden voor de FC

Voor het eerst dit seizoen won FC Groningen zaterdagavond een uitwedstrijd. Idrissi, Doan, Bacuna en Reis lieten tegen ADO zien dat FC Groningen veel jonge spelers heeft die heel goed kunnen voetballen. Met op doel de beste keeper van de eredivisie: Sergio Padt.

De eerste helft in het Cars Jeansstadion is af en toe van zo een bedroevend niveau, dat de FOX-verslaggever verzucht: 'toch is dit Eredivisie, anno 2017'. Vlak voor rust gebeurt er eindelijk iets opwindends. De Haagse defensie ziet Tom van Weert over het hoofd en de Groningen-spits gaat alleen op de keeper af. Hij aarzelt zo lang dat hem alsnog de voet wordt dwarsgezet door Meissner. Van Weert doet z'n best maar doet niets goed, net als vorige week tegen Feyenoord. Hij mag tot twintig minuten voor tijd blijven staan.

Dat Groningen halverwege een voorsprong heeft, is een cadeau van de Haagse verdediger Gorter. Jesper Drost stuurt Ritsu Doan weg, Gorter kan ingrijpen maar is de bal kwijt en Doan heeft daar op geloerd. Koel schiet hij Groningen naar een fijne ruststand.

Over die eerste helft is nog het vermelden waard dat invaller Duplan probeert de neus van Groningen-verdediger Memisevic eraf te slaan met z'n elleboog. Later springt hij te Wierik in de rug, elleboog vooruit. Maar scheidsrechter Gözübüyük geeft deze avond alleen aan FC Groningen gele kaarten, die overigens volkomen terecht zijn.

Vlak na rust laat Idrissi zien hoe goed hij kan voetballen door een tegenstander de bal af te pakken, die in één vloeiende beweging mee te nemen en klaar te leggen voor een schot van bijna vijftig meter dat de Haagse doelman verrast, maar naast vliegt. De beste veldspeler van FC Groningen op deze avond scoort even later wél en beslist daarmee de wedstrijd.

Sergio Padt valt in de slotfase op, door een van vijf meter afstand hard en tegendraads ingekopte bal van de boomlange Johnsen tegen te houden. Bacuna bekroont vlak voor tijd zijn goede wedstrijd met een doelpunt, alweer op aangeven van Drost. Padt trekt een sprint van tachtig meter om het feestje mee te vieren.

Op 14 mei won FC Groningen voor het laatst een uitwedstrijd. Dat was in Enschede tegen FC Twente. De wedstrijd tegen ADO laat zien dat het zot is dat dit seizoen bij NAC, Heracles, Sparta en PEC is verloren. Dat mag de trainer zich aanrekenen. De meedogenloze Memisevic en instinctvoetballer Idrissi moeten het vertrouwen van een trainer voelen.

Volgende week staat er in Kerkrade een ploeg die wil winnen van Roda aan de aftrap. Met maar één wijziging ten opzichte van zaterdagavond. Het kan nog best een leuk seizoen worden.