Jacelyn Gruppen tweede Nederlandse in Montferland Run (Foto: Flickr/Shoothead (Creative Commons))

Hardloopster Jacelyn Gruppen is zondag vierde geworden in de Montferland Run. Met die prestatie was de Groningse de tweede Nederlandse in de uitslag van de loop over 15 kilometer.

Gruppen zette in 's Heerenberg een tijd van 52 minuten en 28 seconden op de klokken. Top-drie De winst ging naar de Keniaanse Mary Munanu. Zij werd in oktober nog vierde bij de 4Mijl.

Munanu's winnende tijd was 49 minuten en 8 tellen. Na haar volgden de Oegandese Stella Chesang en de Nederlandse Ruth van der Meiden. Lees ook: - Kenianen domineren Klap tot Klaploop

