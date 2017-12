Deel dit artikel:











Donar verslaat New Heroes na vermakelijk duel Brandy Curry was topscorer bij Donar met 21 punten archiefbeeld (Foto: JK Beeld)

De basketballers van Donar hebben zondagmiddag goede zaken gedaan in de eredivisie. De Groningers wonnen in MartiniPlaza met 85-65 van New Heroes uit Den Bosch.

Beide ploegen begonnen met veel energie en maakten er een vermakelijke en spannende eerste helft van. Na het eerste kwart stond het 21-24, halverwege was de stand 46-40.

Tweede helft In het derde kwart liepen de Groningers steeds verder uit, met aan het einde daarvan een verschil van vijftien punten (65-50). In het laatste bedrijf liep Donar zelfs nog verder uit.

Topscorer

Brandyn Curry was topscorer aan de kant van de Groningers met 21 punten. Donar blijft tweede in de eredivisie met veertien punten uit negen wedstrijden.

