Rondje Groningen: Een eenzaam huis en een iPhone met 'lichte gebruikssporen'

Elke doordeweekse dag zet RTV Noord de leukste berichten uit Stad en Ommeland op een rij. Vandaag in Rondje Groningen: Sinterklaas komt eraan, een eenzaamhuis en even uitwaaien bij Noordpolderzijl

1) Bacuna in Elftal van de Week van Voetbal International

FC Groningen speler Bacuna is staat in het Elftal van de Week van VI.



2) Even uitwaaien bij Noordpolderzijl

Eppo Karsijns waaide een dagje lekker uit bij Noordpoolderzijl en maakte deze prachtige foto's.



3) Supermaan of superman?

Gisteren was er een supermaan te zien, op plekken waar de hemel helder is. Wethouder Joost van Keulen las iets anders.



4) Sinterklaas op bezoek bij Ambulancezorg

Kinderen van de medewerkers van Ambulancezorg Groningen kregen cadeaus van Sinterklaas



5) Eenzaam huis

Droninger maakte deze bijzondere foto van een eenzaam huis dat wordt afgebroken, tussen de Paterswoldseweg en het Hoornsediep in Stad.



6) Randstad vs Groningen

Verslaggever Eva Hulscher was vanochtend te gast bij het programma Koffietijd. De eerste vraag ging over de reistijd van Groningen naar de Randstad.



7) De boot ligt klaar voor Sinterklaas

Morgen is het Sinterklaas. Volgens Piet Zijlstra staat de boot terug naar Spanje ergens tussen Dokkum en Lauwersoog klaar.



8) Te koop: iPhone met 'lichte gebruikssporen'

In een verkoopgroep op Facebook werd deze iPhone aangeboden, met 'lichte gebruikssporen'.



9) Zie de scheuren in de schoorsteen..

Een nieuwe Sinterklaashit?



10) Opvallende plattegrond van Stad

Sebas van den Brink maakte deze opvallende plattegronden van de stad Groningen.

11) Ede in TOP TWEIDOEZEND!

In 2007 dreigde Ede Staal door een massale lobby in de top tien van de TOP 2000 te komen, maar daar stak de organisatie destijds voor. Maar omdat er inmiddels zoveel acties zijn om bandjes de hitlijst in te krijgen, mag Ede Staal ook niet ontbreken. Toch?

