Expeditie Grunnen: Gaat met Sinterklaas naar Noah Ook voor Noah heeft de Sint een cadeau (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord) Verslaggever Derk Bosscher interviewt de kindervriend (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Het was nog even spannend voor Noah, maar hij is braaf geweest dit jaar. Daarom kwam Sinterklaas bij hem langs in Bedum. Speciaal voor Noah kwam er een heuse Voetbalpiet met de goedheiligman mee.

Ook de Gipspiet was al voor de derde keer bij Noah op bezoek. 'Dit is een heel speciaal gezin', vertelt de Piet. Ook in Expeditie Grunnen: - Hondenmeeting bij het Schildmeer

- Kniepertjes bakken voor de Samenloop voor Hoop

- Een paarden-uitlaatservice

- Sinterklaas-bingo

- Auto's poetsen doe je zo Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!