Be Quick krijgt nieuwe opdoffer te verwerken in Veghel

Be Quick 1887 zakt steeds verder weg in de derde divisie. Zondagmiddag was Blauw Geel'38 met 2-0 te sterk voor de formatie van coach Kevin Waalderbos. Het was het zevende duel op rij waarin de Groningers niet wisten te winnen.

Gevarenzone

Hierdoor is Be Quick in de gevarenzone terecht gekomen op de veertiende plek met twaalf punten uit veertien wedstrijden. De nederlaag was terecht want Blauw Geel was de betere ploeg. Toch was de eerste grote kans van de wedstrijd voor de bezoekers. Thomas Careman schoot in de tiende minuut uit kansrijke positie over.

Onnodig balverlies afgestraft

De thuisploeg werd in het zadel geholpen door een fout van Be Quick. Na dik een kwartier spelen schoof Rick Heim de bal onnodig in de voeten van Sander Egmond. Deze zag zijn kans schoon en schoot de bal prachtig in de kruising. Doelman Robert Smit was kansloos op deze inzet.

Thuisploeg sterker

Ook na rust was de thuisploeg de sterkere partij. Een kwartier voor tijd was het opnieuw Sander Egmond die na een mooi uitgespeelde aanval de score verdubbelde. Arnoud Bentum kreeg na deze 2-0 nog een kans om de spanning terug te brengen in de wedstrijd, maar zijn inzet werd op miraculeuze wijze gestopt door de keeper van Blauw Geel Brahim Zaari. Verder kwamen de gasten niet.

Programma

Volgende week zondag 10 december is Be Quick de underdog in de thuiswedstrijd tegen koploper UNA uit Veldhoven. De lijstaanvoerder won twaalf van de veertien duels tot nu toe. Dit duel op sportpark de Esserberg begint om 14:30 uur.

Lees ook:

- Be Quick legt het af tegen HBS

- Be Quick houdt eindelijk de nul, maar komt zelf ook niet tot scoren