Helpt Lois Abbingh het Groningse handbal vooruit?

Oud V en S-lid Lois Abbingh scoort in Oranje (Foto: Archief: Marijan Murat)

De handbalsters van V en S in actie (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Terwijl oud-lid Lois Abbingh met het Nederlands handbalteam jaagt naar succes op het WK in Duitsland, probeert haar voormalige vereniging V en S de sport in Groningen op de kaart te zetten. Dat gaat niet altijd gemakkelijk.

Aan enthousiasme geen gebrek, ook deze zondag in Sporthal Lewenborg niet. De damesselectie, het vlaggenschip van handbalvereniging V en S doet een verwoede poging de weg omhoog in te zetten. De huidige Tweede Divisie moet op den duur verlaten worden.

Ik denk dat het vrouwenhandbal in Groningen een boost nodig heeft Humphrey Terpstra - Coach V en S

Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, zo beseft ook coach Humphrey Terpstra. 'Ik denk dat het vrouwenhandbal in Groningen een boost nodig heeft', zegt hij. V en S hoopt mee te liften op het succes van Abbingh en co, maar probeert ook zelf aan klantenbinding te doen.

'We hoeven nog niet eens direct alle wedstrijden te winnen, maar uitstralen dat de sfeer goed is', zegt keepster Nicole Neppelenbroek, die deze wedstrijd twee strafworpen stopt. 'Mensen moeten gewoon een keer komen kijken om zelf te zien hoe handbal eruit ziet', vult speelster Benthe de Haan aan.

Dynamisch en verrassend

V en S doet zelf ook pogingen om de sport op de kaart te zetten, onder meer door het geven van clinics op basisscholen. Maar Terpstra beseft dat het succes van Abbingh vooral zal helpen.

'Mensen zien nu hoe handbal is, hoe dynamisch en verrassend het is. Dat moet de jeugd naar de hallen lokken.' En dat gaat, als het aan V en S ligt, dan ook zeker gebeuren.

