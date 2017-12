Analyse: komt het nog goed tussen burgemeester Galama en de raad?

Maandag gaat burgemeester Baukje Galama van Stadskanaal na een ruime week vrijaf weer aan het werk. Daarmee worden turbulente weken afgesloten. Maar hoe lang gaat het nog goed?

Vooropgesteld, je kunt niet om de bestuurlijke kwaliteiten van Baukje Galama (Haskerdijken, 19 januari 1957) heen. Want de kordate VVD-politica is een workaholic, die hard werkt aan het belang van Stadskanaal en alles in het werk stelt om de Kanaalstreek uit de economisch benarde positie te trekken.

Doortastend

Dat doet ze op haar manier, doortastend en niet altijd even geduldig. Door veelal met ondernemers in contact te staan, wil ze bedrijven zoveel mogelijk de ruimte geven, met als achterliggende gedachte de werkgelegenheidsgroei. Die houding wordt beloond: in 2013 krijgt Galama de prijs voor burgemeester van de meest MKB-vriendelijke gemeente van Nederland.

Galama weet wat ze wil, kent haar dossiers van binnen en buiten en eist dat eigenlijk ook van haar gesprekspartners. En juist daar zit de crux. Niet alle raadsleden kennen hun dossiers op de manier zoals Galama ze tot zich neemt.

Centrumplan

Normaliter is dat in een gemeenteraad geen probleem, want de burgemeester is immers de voorzitter. In Stadskanaal ligt dat anders. Door de ziekte van wethouder Peter Gelling is Galama druk doende met een voor haar belangrijk dossier: het centrumplan.

In mei van dit jaar botste het al eens tussen Galama en de voltallige oppositie toen Galama als woordvoerder te vuur en te zwaard haar kindje probeerde te verdedigen. Groot was dan ook het onbegrip toen de oppositie volhield dat de aanbestedingsprocedure voor het vertimmeren van het Menistenplein (onderdeel van het centrumplan, red) niet juist was verlopen.

Lang bleef die groeiende onvrede onder de oppervlakte. 'Ach, zo is Baukje nou eenmaal', was een veel gebezigde kreet Martijn Folkers - Verslaggever RTV Noord

Op dat moment is Galama te zien op een manier die wrevel veroorzaakt: ze is verontwaardigd over het andere standpunt en begrijpt dan niet dat haar boodschap niet landt. En de Knoalster politiek wil soms geen burgemeester en dossierhouder die zich afzet tegen andere meningen.

Lang bleef die groeiende onvrede onder de oppervlakte. 'Ach, zo is Baukje nou eenmaal', was een veel gebezigde kreet. Maar voor SP-raadslid Gerrie Kremer was de maat vol. Hij sprak zijn grieven uit en ontstak daarmee een kleine veenbrand.

Diplomatieker worden

Kremer krijgt alleen steun van D66 voor de manier waarop hij dit aan het licht bracht, maar de boodschap van de SP kan intern op meer steun rekenen. Ook de Partij van de Arbeid en GemeenteBelangen vinden dat Galama qua houding en omgang met raadsleden zich wel wat diplomatieker mag opstellen. Maar in hoeverre is een burgemeester van 60 jaar nog te veranderen?

Die vraag moet Galama de komende weken beantwoorden om haar krediet terug te winnen. En dat is een behoorlijke opdracht, groter dan 'ie op het eerste gezicht lijkt. Er is deze week niet voor niets drie keer achter gesloten deuren gesproken om de kwestie uit de wereld te helpen. Een gebrek aan respect, dat zijn grote woorden.

Geen afrekencultuur

Een voordeel voor Galama: Stadskanaal kent de laatste jaren geen afrekencultuur. Toenmalig wethouder Eric Bieze (GemeenteBelangen) had Wedeka tussen 2010 en 2012 in portefeuille, toen geconcludeerd werd dat hij hiervoor tekort kwam. Jan-Willem van de Kolk (PvdA) nam Wedeka over en Bieze kon in de luwte doorwerken tot het einde, in plaats van zijn biezen te hoeven pakken.

Hetzelfde overkwam Francis Boen, die Wedeka tijdens deze periode overdroeg aan collega Johan Hamster (ChristenUnie). Die politieke vergevingsgezindheid moet Galama enigszins geruststellen. De vraag is alleen: voor hoe lang?

Lees ook:



- Politiek Stadskanaal zwijgt over verzoening met Galama

- Functioneringsgesprek burgemeester Galama vanwege commotie uitgesteld

- Knoalster SP: Burgemeester Galama toonde gebrek aan respect