Handbalsters boeken monsterzege op China, Abbingh scoort niet (Foto: Archiefbeeld: Marijan Murat)

De Nederlandse handbalsters hebben zondagavond hun tweede wedstrijd op het WK in Duitsland wel winnend afgesloten. In Leipzig was Oranje een maatje te groot voor China, dat met 40-15 werd verslagen.

In tegenstelling tot het duel tegen Zuid-Korea kon Lois Abbingh geen stempel op de wedstrijd drukken. Tegen de Zuid-Koera wist de Groningse nog elf keer te scoren in een wedstrijd die met 22-24 werd verloren. Zondag bleef haar teller echter op nul staan. Nederland speelt woensdag de derde WK-wedstrijd tegen Kameroen. Daarna volgen nog duels tegen Servië (donderdag) en Duitsland (vrijdag). Lees ook:

