Chauffeur melktankwagen Winsum moet schadevergoeding betalen

De 30-jarige man uit het Drentse Diphoorn die vorig jaar in Winsum met zijn melktankwagen tegen een trein botste, moet een schadevergoeding van 900 euro betalen. De man verleende de trein geen voorrang.

Door de botsing ontspoorde de trein en raakten achttien mensen gewond. De Drent had de trein niet gezien, zei de man direct na het ongeval. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een boete van 250 euro, maar deze hoeft de man niet te betalen.

Enorme ravage

Het geen voorrang verlenen van de trein is een overtreding, geen misdrijf. Ook al waren de gevolgen erg groot. Van de achttien gewonden waren drie mensen er ernstiger aan toe. De ravage was enorm.

Weinig hinder

Het onderzoek van de Verkeersongevallenanalyse (VOA) wees uit dat de melkrijder een gematigde vaart had toen hij de spoorwegovergang aan de Voslaan naderde. Hij had wat last van de zon, maar niet zozeer dat hij een zonnebril nodig had, zei hij tegen de rechter.

Botsing

De man zat niet te appen of te bellen toen het ongeval plaatsvond. De treinmachinist zag de melkwagen de overgang naderen. Hij vroeg zich af of die wel zou stoppen, zei hij later.

Twintig meter voor de overgang begon de trein te remmen. De botsing met de overvolle melkwagen volgde.

Verdachte

De treinmachinist werd aanvankelijk ook als verdachte gehoord in deze zaak. Het Openbaar Ministerie zag geen reden om de man te vervolgen en seponeerde die zaak.

De man uit Diphoorn kreeg wel een uitnodiging om voor de rechter te verschijnen. Hij veroorzaakte gevaar door geen voorrang te verlenen.

