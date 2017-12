Aardgasbuffer Zuidwending wordt uitgebreid

De aardgasbuffer bij Zuidwending wordt uitgebreid. De bestaande installatie wordt aangepast en er komt een extra caverne. Dat is een ondergrondse zoutkoepel waarin gas kan worden opgeslagen.

Dankzij die zesde koepel wordt de capaciteit van de gasopslag met 90 miljoen kubieke meter vergroot tot 330 miljoen. Ook kan het aardgas straks sneller in de grond worden gestopt of eruit worden gehaald, meldt het Gasunie-dochterbedrijf EnergyStock, dat de ondergrondse gasopslag exploiteert.

Snel bijspringen

De aardgasbuffer in Zuidwending speelt een belangrijke rol in de gasvoorziening voor woningen, gebouwen en elektriciteitscentrales.

Wanneer er extra gas nodig is - vooral in de ochtend- en avonduren - kan EnergyStock snel bijspringen met gas uit de buffer. Wanneer er weinig vraag is, bijvoorbeeld 's nachts, kan er juist gas worden geïnjecteerd in de opslag.

Steeds belangrijker

EnergyStock verwacht dat de gasopslag zeker vijftien tot twintig jaar kan worden gebruikt. 'Nu er steeds minder gas uit het Groningenveld wordt geleverd, neemt de flexibele rol die dit veld speelt in de gasvoorziening af. Onze gasopslag bij Zuidwending kan helpen de pieken en dalen in de vraag op te vangen', zegt woordvoerder Gerben van Dijk.

In 2020 klaar

De uitbreidingswerkzaamheden in Zuidwending starten deze maand. Er komt onder meer een tweede boorgat, waarmee AkzoNobel zout gaat winnen uit de caverne. Het 'dak' van die koepel bevindt zich op 400 meter diepte.

Als de zoutkoepel eenmaal groot genoeg is, gaat Gasunie de caverne vullen met aardgas. Dat gebeurt vanaf het voorjaar van 2020. De nieuwe opslag kan vervolgens dat najaar worden gebruikt.

EnergyStock wil niet kwijt hoeveel geld met de investering is gemoeid.

