Wie nomineer jij voor 'Groninger van het Jaar 2017'?

Wie verdient volgens jou de titel 'Groninger van het Jaar 2017'? Deze en volgende week kun je jouw held nomineren.

Via een speciale pagina, door het sturen van briefkaarten of door te bellen naar 'Altijd wat Anders' kun je aangeven wie volgens jou de Groninger van het Jaar is. Dat kan tot en met 17 december. RTV Noord selecteert uit de aanmeldingen drie kandidaten, op wie gestemd kan worden. De winnaar wordt op 29 december bekend gemaakt.

Traditie

De verkiezing van de Groninger van het Jaar is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een traditie.

De verkiezing ontstond 26 jaar geleden geheel spontaan in het belprogramma 'Altijd wat Anders' op Radio Noord. Stakingsleider en communist Fré Meis werd de eerste winnaar van de verkiezing.

Eerdere winnaars

In de jaren daarna wonnen bekende en ook onbekende mannen en vrouwen de verkiezing. Bekende winnaars waren onder meer Herman Brood, Jacques Wallage, Arjen Robben, Ranomi Kromowidjojo, Imca Marina, Wia Buze en Pe en Rinus.

Volslagen onbekenden die de titel kregen waren bijvoorbeeld Dr. Veldt (uroloog in het Delfzicht Ziekenhuis) en Hannie Havenga (allesdoener in Garmerwolde). Zij kwamen in de nominatieronde naar voren.

2016: Henry Hoving en Kevin Roggeveld

Vorig jaar werden met een overweldigend aantal stemmen de in Mali omgekomen militairen Henry Hoving en Kevin Roggeveld gekozen tot Groningers van het Jaar 2016. Kevin Roggeveld en Henry Hoving kwamen in juli 2016 om in Mali.

De jonge mannen waren goede vrienden, die elkaar hadden leren kennen tijdens hun activiteiten bij de Landmacht. Een ongeluk met een mortiergranaat werd hun noodlottig.

