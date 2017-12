Krijgen Westerwolde en Stadskanaal snel internet?

Krijgen Westerwolde en Stadskanaal straks glasvezel? Het spant erom. Minimaal de helft van de ruim 3000 huishoudens in het buitengebied moet zich hiervoor inschrijven.

Voor het weekend stond de teller op 43 procent. Daarom heeft de Stichting Snel Internet in Westerwolde en Stadskanaal zaterdag en zondag nog een offensief ingezet.

Vrijwilligers

'Er zijn zo'n 25 vrijwilligers in touw geweest. Zij zijn langs de deuren gegaan, hebben mensen gebeld. Ook hebben we een extra brief gestuurd en hadden we nog drie extra bijeenkomsten waar mensen zich in konden schrijven', vertelt voorzitter Ben Olde Agterhuis.

Hij is positief gestemd. 'Maandagmiddag om 16:00 uur weten we of we het gehaald hebben, maar ik ben vol vertrouwen.'

Spannend

Toch is het veel spannender dan Olde Agterhuis op voorhand dacht. In een onderzoek naar de behoefte aan sneller internet gaven 2600 van de 3000 huishoudens aan mee te willen doen.

Hoe kan het dat nu met pijn en moeite 1500 huishoudens zich inschrijven? Olde Agterhuis: 'Kennelijk vindt een aantal mensen het toch wat te duur. Daarnaast wonen er relatief veel oudere mensen in het gebied. Wie weet speelt dat nog een rol.'

