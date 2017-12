Deel dit artikel:











Dood door schuld of niet? Rechter doet uitspraak in Frisia-zaak (Foto: RTV Noord)

De rechtbank in Amsterdam doet maandagmiddag om twee uur uitspraak in de strafzaak rond het ongeluk met de Frisia. Het vergaan van de schelpenzuiger kostte in 2010 het leven aan drie opvarenden uit Leens en Groningen.