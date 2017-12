'Padt de beste van de eredivisie? Nee, eerder top vijf'

Sergio Padt maakte tegen ADO Den Haag een wereldredding en mede daardoor kon FC Groningen de eerste uitwedstrijd van het seizoen winnen (0-3). Dat Padt zich elke week kan onderscheiden, zegt ook iets over het spel van de FC.

Dat blijkt uit de wekelijkse sportdiscussie op Radio Noord, waarin het spel van FC Groningen wordt besproken, net als van onder andere uitblinker Padt en Oussama Idrissi.

Padt beste van eredivisie?

Volgens columnist Pieter de Hart liet Padt zaterdagavond definitief zien de beste keeper van de eredivisie te zijn. Maar oud-keeper Azing Griever is het daar niet mee eens: 'Hij maakt een goed seizoen door, maar het is niet de beste in de eredivisie. Eerder top vijf.'

Padt is niet de beste, eerder top vijf Azing Griever

Volgens Griever kan Padt wekelijks uitblinken doordat tegenstanders van FC Groningen veel te veel kansen krijgen. 'Ook tegen ADO. Het is daardoor iedere keer dat Padt zijn ploeg er doorheen moet slepen.'

Ruimtes te groot

'Voetballend is het te wisselvallig', vervolgt Griever. 'Dat komt omdat er te veel ruimte tussen de verdediging en het middenveld is. Dat is het grote probleem van FC Groningen. Een middenveld met Doan, Reis en Bacuna is redelijk licht. De tegenstander loopt er zo doorheen. Zaterdag had FC Groningen het geluk makkelijk tot scoren te komen.'

Dat is het grote probleem van FC Groningen Azing Griever

Sportverslaggever Elwin Baas vraagt zich hardop af pf verdediging iets meer naar voren moet staan, zodat die ruimte wordt gedicht: 'Maar durven ze dat wel? Ik denk dat ze bang zijn op snelheid geklopt te worden.' Griever countert: 'Het is maar een kwestie van tien meter hoor, Elwin.'

'Fragiel'

Baas oppert daarop dat het middenveld en de aanvallers juist meer verdedigend werk moeten doen, omdat de verdediging zo 'fragiel' is. Oud-voetballer Barend Beltman vindt dat geen goed idee: 'Je moet niet volgestopt worden met verdedigende taken! Niet te poeperig!'

Niet te poeperig! Barend Beltman

Idrissi en Drost

Over linksbuiten Oussama Idrissi zijn de meningen verdeeld. 'Hij brengt af en toe wat, maar ik ben over negentig minuten geen grote fan van hem', stelt Baas. 'Maar dat geldt voor alle aanvallers. Als je zag hoeveel ruimte ze kregen, maar hoeveel kansen ze hebben verprutst..'

Hoeveel kansen ze hebben verprutst Elwin Baas

Lichtpuntje was volgens Beltman Jesper Drost: 'Dat ziet er af en toe zo sneu uit, vooral in thuiswedstrijden. Maar die kan voetballen, jongen. Ik zag nu momenten dat ik dacht: verdikkeme. Waar ligt dat aan? Dat Doan of Idrissi hem wel snappen in het veld?'

'Godnondeju!'

Met de resultaten van de afgelopen weken is een stijgende lijn zichtbaar, blijkt ook uit de verwachtingen voor volgende week, wanneer de FC uit tegen Roda JC speelt.

'Roda uit? Ooh..Godnondeju, niks mis mee!', roept Beltman vol vertrouwen. '2-3.' Griever laat zich niet uitdagen door Beltman en voorspelt een 0-2. Ook Baas denkt dat de Groningers de punten meenemen: '1-3. Ik heb vertrouwen.'

