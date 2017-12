4000 taxiritten verdwenen: Taxi Dorenbos zet extra mensen in

Een fout in de software zorgde ervoor dat tussen donderdag en zaterdag vierduizend ritten uit het systeem van Taxi Dorenbos zijn verdwenen. Het bedrijf zet extra mensen in om alles weer recht te zetten.

'Het is een menselijke fout, maar wel een met grote gevolgen. Onze softwareleverancier wilde een nieuwe back-up procedure starten, maar dat ging mis. Zodra we daarachter kwamen, is dat stopgezet', legt woordvoerder Bert Jakobs van Taxi Dorenbos uit.

Emails en telefoongesprekken checken

Het kwaad was toen in zekere zin al geschied: vierduizend geboekte ritten waren verdwenen. Jakobs: 'Het gaat om reserveringen die tussen donderdagmiddag en zaterdagochtend zijn gedaan.'

Het taxibedrijf heeft direct maatregelen genomen. 'We hebben extra mensen opgeroepen om alle emails vanaf donderdag terug te lezen en opnieuw in te voeren. Ook alle telefoongesprekken zijn teruggeluisterd. En we hebben bedrijven waar we mee samenwerken gevraagd hun aanvragen opnieuw op te sturen.'

Extra taxi's

Toch zijn er volgens Jakobs wel enkele ritten die tussen wal en schip vallen. 'Dat is onvermijdelijk. En dat levert irritaties en boosheid op. Maar we hebben extra taxichauffeurs opgetrommeld, zodat we altijd binnen tien minuten na een telefoontje een taxi voor de deur kunnen hebben staan.'

Jakobs benadrukt dat het systeem om een taxi te reserveren nu weer goed werkt. 'En wie niet zeker weet of het goed gaat, moet gewoon even bellen en dan checken we het direct even.'

