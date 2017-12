Twintig grote appartementen in Noordersanatorium in Zuidlaren

Het Noordersanatorium in Zuidlaren heeft een nieuwe bestemming. Eigenaar Vastgoed Groningen wil er twintig appartementen in bouwen.

De appartementen worden zo'n 130 tot 200 vierkante meter groot. De prijs ligt volgens mede-directeur Thijs van Bree van Vastgoed Noord tussen de drie ton en een half miljoen euro.

Niet veel aan veranderen

Omdat het vroegere gebouw van Dennenoord een rijksmonument is, mag de eigenaar niet te veel aan het pand vertimmeren. Zo zijn de gangen, vloeren en wanden van monumentale waarde.

'We kunnen niet heel veel veranderen, maar we zien ontzettend veel mogelijkheden om er mooie appartementen van te maken', zegt Thijs van Bree van Vastgoed Groningen tegen RTV Drenthe.

'Fantastisch om hier te wonen'

Het Noordersanatorium is in 1935 ontworpen door architect Egbert Reitsma. Zijn familie is blij met het initiatief om er appartementen in te bouwen, zegt kleindochter Frederiek Reitsma. 'Dit is zo'n prachtig gebouw. Er waren in de jaren '80 plannen om het pand te slopen en er een hotel neer te zetten. Dat zou verschrikkelijk zijn geweest.'

Reitsma is blij dat het pand nu zo gewaardeerd wordt: 'Het lijkt me fantastisch om hier te wonen.'

