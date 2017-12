Lopend Vuur: Bij mij staat de kerstboom al in huis

Vroeger was het een soort ongeschreven regel: voor Sinterklaas geen kerstversiering of kerstboom. Maar die grens lijkt vervaagd.

Al weken liggen de kerstspullen in de schappen. Op diverse radiozenders hoor je al weer kerstmuziek en de bomen worden al volop verkocht. In sommige wijken hangen bordjes: 'Voor 5 december nog geen kerst.' Maar anderen zijn al druk in de weer met de kerstversiering.

Wij vragen ons af: staat bij jou de boom al in de kamer?

Onze Lopend Vuur vandaag:

En nu we het er toch over hebben: ga je voor de geur van een echte kerstboom of het gemak van een kunstboom?

