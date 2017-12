Te weinig huizenbouw in Groningen: woningmarkt Ommeland onder druk

Het gaat goed met de woningverkoop en doorstroming tussen woningen in de regio Groningen-Assen. In het afgelopen half jaar zijn er 125 procent meer woningen verkocht dan gemiddeld in de laatste vijf jaren.

Toch zijn de ontwikkelingen niet zonder problemen.

In het eerste half jaar werden 2.660 bestaande woningen verkocht. Dat zijn er 200 minder dan in de tweede helft van 2016, maar is toch 23 procent meer dan gemiddeld in de vorige jaren. Ook zijn er in de eerste helft van 2017 zo'n 19 procent meer woningen verhuurd ten opzichte van de jaren ervoor.

Toegenomen doorstroming

De Regio Groningen-Assen schrijft content te zijn met de sterk toegenomen verkoop van 2-onder-1-kap woningen en vrijstaande duurdere woningen. 'Dat duidt op een toegenomen doorstroming en langere verhuisketens.'

Desondanks neemt ook de druk op de sociale huursector licht toe; er was meer vraag en minder aanbod aan sociale huurwoningen. Wat blijft is dat de woningmarkt in het aardbevingsgebied minder profiteert van de ontwikkelingen op de noordelijke markt.

Zo'n 7000 woningen te weinig

Volgens adviesbureaus KAW/Weusthuis zijn er wel kanttekeningen te plaatsen bij de toegenomen vraag naar woningen in met name de stad. Ondanks dat gemeente Groningen de komende tijd volop 'gestapelde' woningen bouwt, stellen de bureaus dat er de komende jaren vraag blijft naar zo'n 5000-7000 grondgebonden woningen die Stad niet kan leveren.

Stadjers die 'excellent' willen wonen, zullen daardoor uitrukken naar bijvoorbeeld Haren, Ter Borch en Eelde-Paterswolde. Opgeteld bij de vraag naar woningen in die gebieden zelf, voorzien de adviesbureaus te veel druk op woningen in deze plekken. Ook in Roden en Zuidhorn worden volgens de huidige plannen tot 2030 te weinig woningen gebouwd om de vraag aan te kunnen, becijferen de bureaus.

