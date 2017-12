Directeur van Natuur en Milieufederatie stopt

De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) moet op zoek naar een nieuwe directeur. Anneke Schäfer stopt begin volgend jaar. Ze wil een betere balans tussen werk en privé.

Ze reisde dagelijks van haar woonplaats Munnekeburen (Zuid-Friesland) naar Groningen. 'In combinatie met het vele vergaderen, ook in de avonduren, wordt me dat teveel. Ik vind het lastig om de NMG los te laten, maar soms is het noodzakelijk om te kiezen voor een betere balans tussen werk en privé.'

'Ik bedank medewerkers, Raad van Toezicht en Raad van Advies voor de fijne samenwerking. En natuurlijk wil ik ook alle partners en betrokkenen met wie ik heb mogen samenwerken in de provincie bedanken', aldus Schäfer.

De NMG zet zich in voor de verduurzaming van Groningen en vertegenwoordigt tientallen natuur- en milieuorganisaties. Daarbij werkt de organisatie samen met overheden en bedrijven.