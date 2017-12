Motorrijder houdt er zijn eigen verkeersregels op na: werkstraf geëist

Het Openbaar Ministerie heeft een werkstraf van 120 uur en een half jaar rijontzegging geëist tegen een 28-jarige man uit Kropswolde.

Hij veroorzaakte op 9 december vorig jaar een verkeersongeluk in Hoogezand, waarbij een bejaarde man zwaargewond raakte.

Bejaarde man vol geraakt

De Kropswolder reed die dag op zijn motor op de Kerkstraat in Hoogezand, waar een maximumsnelheid van vijftig kilometer is toegestaan. Een bejaarde man stak met zijn fiets aan de hand de oversteekplaats over, toen hij vol werd geraakt door de motorrijder.

Na een verkeersanalyse bleek dat de motorrijder 77 kilometer had gereden op het moment van aanrijding. De man zei dat hij nog wat moest wennen aan zijn nieuwe motor, die hij pas een week in bezit had. Met de berekening van 77 kilometer per uur was hij het oneens.

'Apart'

Een getuige verklaarde dat de motorrijder veel harder dan toegestaan reed bij het naderen van de oversteekplaats. 'Apart, dat iemand zonder meter weet hoe hard ik reed', zei de Kropswolder tijdens de zitting. Hij opperde dat het slachtoffer hem misschien niet had horen aankomen. Ook reed hij op een voorrangsweg.

De officier vond desondanks bewezen dat de man te hard reed. Zij verweet hem aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag, waardoor het ongeval kon plaatsvinden. 'Gezien de eerdere verkeersovertredingen neemt u het blijkbaar niet zo nauw met de verkeersregels.'

Strafbeschikking

Drie jaar geleden kreeg de man een strafbeschikking van 580 euro wegens te hard rijden. In 2012 werd hij veroordeeld voor rijden onder invloed. De uitspraak volgt over twee weken.