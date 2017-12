Nog geen snel internet in Westerwolde en Stadskanaal

De Stichting Snel Internet heeft twee weken extra gekregen om genoeg aanmeldingen te verzamelen voor glasvezelinternet in het buitengebied van Westerwolde en Stadskanaal.

Vooralsnog zijn er 120 huishoudens te weinig die zich hebben aangemeld, volgens de stichting vier procent van het totale aantal inschrijvingen die nodig waren.

Mabin, het bedrijf dat het glasvezelnetwerk aanlegt, wilde de helft van de huishoudens in het gebied als geïnteresseerde klant hebben. Het gaat dan om zo'n 1500 huishoudens.

Eindsprint

De stichting houdt hoop dat het snelle internet er komt: 'Afgelopen weekend hebben we nog 200 aanmeldingen gehad. De resterende 120 hopen we in de komende twee weken binnen te halen.'

