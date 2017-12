Camping voor minima in Opende

In Opende komt een camping voor mensen die zelf geen geld hebben om op vakantie te gaan. Op de camping kunnen ze gratis kamperen.

De voorziening is een initiatief van sociaal ondernemer Appie Wijma, die op zijn terrein ook Tuuntje, de tuin voor de Voedselbanken exploiteert.

'Het moet een camping worden voor mensen die heel weinig te besteden hebben', zegt Wijma. 'Daar willen wij vier vakantieplekken voor mensen die jaren niet op vakantie zijn geweest. Die kunnen hier dan even lekker genieten.'

Halve hectare

De camping wordt een halve hectare groot en er is plek voor vier ingerichte tenten of caravans. De mensen die voor een vakantie in aanmerking komen worden benaderd via de Vakantiebank. Als de camping af is, moeten er onder andere een kinderboerderij en speeltuintje voor kinderen zijn.

Maar voor die tijd moet er nog veel gebeuren. 'De plannen zijn er, en de vrijwilligers heb ik ook al wel aardig. Maar ik zit nog te springen om materialen en ideeën', besluit Wijma. De camping gaat in 2019 open.