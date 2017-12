Nepadvertentie in Dagblad van het Noorden licht lezers op

Altijd al een film willen spelen? Wie afgelopen dagen toehapte op een advertentie in het Dagblad van het Noorden, komt bedrogen uit. Het blijkt om een nepadvertentie te gaan.

De advertentie, die afgelopen vrijdag en diverse andere keren in de krant stond, riep lezers op zich aan te melden voor een auditie van een Carry Slee-verfilming. In de advertentie stond dat het Amsterdamse filmproductiebedrijf Shooting Star op zoek is naar acteertalent tussen de 12 en 30 jaar.

Belangstellenden die wilden meedoen aan een acteerworkshop, moesten twee foto's en een telefoonnummer sturen, en bovendien 125 euro overmaken.

15.000 reacties

Alleen blijkt de advertentie niet van Shooting Star te zijn, meldt de krant nu. Eigenaar Dave Schram van Shooting Star reageert verbaasd tegen de krant. 'Dit ruikt naar zwendel. Dit is heel ernstig. Voor de film Spijt van het gelijknamige Carry Slee-boek, kregen we zo'n 15.000 reacties. Ze maken misbruik van onze bekendheid.'

Reactie Dagblad van het Noorden

Schram zegt dat mensen die meedoen aan een cast van Shooting Star, daarvoor geen geld hoeven te betalen. Dagblad van het Noorden zegt juristen in te zetten. 'We hopen dat de schade voor alle betrokkenen zo gering mogelijk blijft.'