Stadjer krijgt 2,5 jaar cel voor verkrachting van studente

Een 31-jarige man uit Groningen is voor de verkrachting van een studente veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. Van de straf is een half jaar cel voorwaardelijk.

De vrouw, werd in de nacht van 16 augustus vorig jaar achtervolgd toen ze op weg was naar huis. Toen ze bij de voordeur was, kwam de man binnen. Ondanks haar vluchtpoging naar boven zag de man kans de vrouw naar beneden te trekken.

Krabwonden

Ze sloeg hem met een sleutelbos in het gezicht, en prikte hem met haar vingers in zijn ogen. Terwijl ze om hulp riep, werd ze verkracht.

Buren hoorden hulpgeroep. Zij troffen het slachtoffer aan onder de blauwe plekken. De Stadjer was inmiddels vandoor. Bij zijn aanhouding had hij krabwonden in zijn gezicht.



Eerdere straf

De man kreeg eerder een voorwaardelijke straf opgelegd van een half jaar, naar aanleiding van een andere zedenzaakzaak. Deze straf moet hij nu ook uitzitten.

Naast een alcohol- en drugsverbod mag hij geen contact hebben met het slachtoffer. Hij moet 6000 euro aan schadevergoeding betalen. De rechter legde hem bovendien een proeftijd van vijf jaar op.

