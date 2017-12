Wie nomineren oud-winnaars tot Groninger van het Jaar 2017?

Wie wordt de Groninger van het jaar 2017 en volgt daarmee de in Mali omgekomen militairen Henry Hoving en Kevin Roggeveld op? Deze en volgende week kun je jouw held nomineren. Oud-winnaars brachten hun stem alvast uit.

Via de website van RTV Noord verzamelden onder meer cabaretier Freek de Jonge, acteur Marcel Hensema en actrice en schrijfster Nhung Dam al een aantal stemmen. Maar ook Groningers die bij het grote publiek minder bekend zijn, vergaarden al meerdere stemmen.

Hans Nijland: 'Padt is enorm betrokken'

Twee jaar won algemeen directeur Hans Nijland van FC Groningen de uitverkiezing. 'Ik genoot toen van een vakantie op Curaçao in het jaar dat we de beker met FC Groningen wonnen en werd toen gebeld dat ik het was geworden. Een hele eer', blikt Nijland terug.

Nijland wil Sergio Padt graag voordragen als nieuwe Groninger van het jaar. 'Daar hoef ik niet eens over na te denken', klinkt het resoluut. 'Niet alleen omdat hij voor ons een fantastische doelman is, maar ook vanwege zijn selectiedebuut bij Oranje en zijn enorme betrokkenheid bij maatschappelijke projecten.'

Je doet nooit tevergeefs een beroep op Sergio Padt. Hij zet zich in voor de hele regio. Hans Nijland - Algemeen directeur FC Groningen

Greetje Groenbroek: 'Poeh, werkelijk geen idee'

Vooral dat laatste kan bij Nijland op waardering rekenen. 'Padt was niet voor niets ook door de Eredivisie en Vriendenloterij genomineerd voor Maatschappelijk speler van het Jaar. Hij is ook erg betrokken bij Kids United. Je doet nooit tevergeefs een beroep op hem. Hij zet zich in voor de hele regio', motiveert Nijland zijn nominatie.

De moeder van de omgekomen militair Henry Hoving, Greetje Groenbroek, was vorig jaar erg blij dat haar zoon en de eveneens overleden Kevin Roggeveld de uitverkiezing postuum wonnen. Met bijna 75 procent van de elfduizend stemmen was de winst overtuigend. 'Een mooie manier om ze te eren op basis van wat ze voor ons land hebben betekend', vindt Greetje.

Het nieuws dat Henry en Kevin omkwamen door falen van Defensie, valt bij Greetje nog altijd zwaar. 'Het kon stukken beter', reageert ze op de vraag hoe het met haar gaat. 'We proberen ons leven weer een beetje op te pakken, maar we zoeken nog steeds naar antwoorden op bepaalde vragen. Dat houdt je toch bezig.'

We proberen ons leven weer een beetje op te pakken, maar we zoeken nog steeds naar antwoorden op bepaalde vragen. Greetje Groenbroek - moeder van de omgekomen militair Henry Hoving

Jan Uitham: 'Ik nomineer Jan Pesman'

In de periode die achter haar ligt, zijn er veel mensen in haar omgeving die volgens Greetje een nominatie verdienen. 'Collega's en familie bijvoorbeeld, maar ook mijn werkgever die mij in alles steunt. Maar om nou één Groninger van het jaar te noemen? Poeh, ik heb werkelijk nog geen idee.'

Schaatser Jan Uitham, die in januari 93 jaar hoopt te worden, werd in 1997 Groninger van het Jaar. 'Dat vond ik erg verrassend, ik heb alleen maar aan een wat langeafstandswedstrijden en marathons meegedaan', klinkt het bescheiden. 'Al waren het wel moeilijke tochten', erkent hij.

Als Jan wil, zou hij de schaatsen deze winter weer kunnen onderbinden als die mogelijkheid er komt. 'Maar ik durf het niet meer aan, ik ben bang dat ik mijn evenwicht verlies. En op mijn leeftijd weet ik niet hoe mijn lichaam daarop reageert', verklapt de oud-schaatser.

Ik ga voor postume nominatie van Jan Pesman. Jan Uitham - Schaatser

Ron Jans: 'Wat Annemarie Heite doet is geweldig'

Voor de Groninger van het Jaar-verkiezing blijft Jan graag in het schaatswereldje. 'Ik ga voor postume nominatie van Jan Pesman'. De geboren Stedumer boekte zijn grootste schaatssucces op de Olympische Spelen van 1960, waar hij brons pakte op de 5000 meter. Pesman overleed drie jaar geleden op 82-jarige leeftijd in Delfzijl.

In 2003 en 2006 mocht oud-FC Groningen-trainer Ron Jans zich Groninger van het jaar noemen. 'Toen zat de club flink in de lift en dan valt de trainer ook extra op hé. Als technisch manager bevalt her prima. Die acht jaar als trainer pakken ze me nooit meer af en dat wil ik niet bederven door ooit weer op de trainersstoel te gaan zitten.'

Voor zijn nominatie, stapt Jans uit het sportwereldje. 'Ik nomineer Annemarie Heite. In de hele aardbevingsproblematiek wordt de deur bij gedupeerden zo vaak voor hun neus dichtgeslagen, dat ik het bewonderenswaardig vind wanneer iemand als Annemarie zich voor al die Groningers inzet.'

Annemarie Heite heeft zich als vertegenwoordigster van aardbevingsslachtoffers in Groningen fantastisch uitgedragen in bijvoorbeeld de media. Ron Jans - Oud FC-Groningen trainer

'Annemarie heeft zich als vertegenwoordigster van aardbevingsslachtoffers in Groningen fantastisch uitgedragen in bijvoorbeeld de media', vervolgt Jans. 'Zelf kom ik, net als FC Groningen, graag op voor Groningers. Annemarie ook, en dat doet ze geweldig!'

