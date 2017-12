Seksbos drijft omwonenden tot wanhoop

'Weet u hoe het voelt als je zoon tussen een 'haag' van mannen door moet fietsen die maar één ding willen, namelijk seks? Weet u hoe het voelt als je dochter van 15 wordt gevraagd om te neuken?'

Angst, wanhoop en frustratie

Bovenstaand citaat komt uit een brief van omwonenden van het Emergobos op de grens van de gemeenten Oldambt en Pekela. In de brief verwoorden ze hun angst, wanhoop en frustratie over de schimmige activiteiten van 'cruisende' mannen in en rond het bos, die op zoek zijn naar vluchtige seksuele contacten.

Veel erger

Het probleem speelt al jaren, maar het blijkt veel erger dan we allemaal dachten, zegt een buurtbewoonster. 'Het is hier erg landelijk gebied. We zien onze buren niet zo vaak. Toen we toevallig aan de praat raakten, hoorden we dat hun dochter ongeveer hetzelfde was overkomen als onze zoon. En dan kom je er achter dat andere mensen in de buurt soortgelijke ervaringen hebben.'

Weet u hoe het voelt als je dochter van 15 wordt gevraagd om te neuken? Buurtbewoners

De druppel

De spreekwoordelijke druppel was een reportage van RTV Noord over het Emergobos, afgelopen zomer. Daarin pleitte Stichting Keelbos openlijk juist voor het tóestaan van (homo-)seksuele ontmoetingen in het bos. Dat was het sein voor de omwonenden de koppen bij elkaar te steken.

Rondetafelconferentie

De klachten zijn gebundeld in de hierboven aangehaalde brief, die donderdag de leidraad is van een heuse rondetafelconferentie op het stadhuis van Winschoten. Aanwezig zijn vertegenwoordigers van de omwonenden, de gemeenten Oldambt en Pekela plus hun burgemeesters, de politie, Staatsbosbeheer (beheerder van het bos), LHBT-belangenorganisatie COC èn Stichting Keelbos.

Genieten, spelen, wandelen

De omwonenden hopen dat hun klachten eindelijk wel serieus worden genomen: 'We willen dat vooral kinderen, maar ook mannelijke en vrouwelijke buurtbewoners niet meer geïntimideerd worden door mannen die uit zijn op (kinder-)seks.' (...) 'Dat we gewoon naar het bos kunnen gaan om te genieten, te spelen, te wandelen.'

We stellen voor dat de stichting zelf grond opkoopt en daar spannende bosjes en bomen op plant Buurtbewoners

Spannende bosjes

Voor de cruisende mannen die op zoek zijn naar seksuele contacten, hebben de buurtbewoners een suggestie: 'We stellen voor dat de Stichting (Keelbos-red.) zélf (landelijk) grond opkoopt, daar spannende bosjes en bomen op plant en een rotonde en paadjes aanlegt om het bos heen. Daar kunnen mannen de hele dag rondjes cruisen en spanning opzoeken in een officieel daarvoor aangelegd Roze Bos. En dit is géén grap.'

Duurzame oplossing

Burgemeester Pieter Smit van Oldambt is de initiatiefnemer van de bijeenkomst. Hij wil er vooraf niet veel over kwijt: 'Mijn doel is begrip voor elkaar, maar vooral een duurzame oplossing te vinden'.

