Groninger misdaadverslaggever bedreigd door motorbendes

De Groninger misdaadverslaggever Mick van Wely wordt bedreigd vanuit de motorwereld.

Van Wely die lange tijd voor het Dagblad van het Noorden werkte, schreef voor De Telegraaf een serie artikelen over het geweld in de wereld van de motorbendes.

Ook zijn collega-misdaadverslaggever John van den Heuvel heeft te maken met ernstige bedreigingen. Op zijn hoofd zou een prijs zijn gezet door de motorbende No Surrender. Beide verslaggevers gaan aangifte doen. Justitie is inmiddels bezig met een strafrechtelijk onderzoek.

Bekende verschijning

Behalve zijn artikelserie over motorbendes, is Van Wely ook vaak bij actualiteitenprogramma's op tv te zien, zoals hier bijvoorbeeld bij Pauw, over de dood van de Utrechtse Anne Faber in oktober.

