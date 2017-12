Officier: 'Vriendin hoofdverdachte Rendo-zaak waste 370.000 euro wit'

Het openbaar ministerie heeft maandag de eerste eisen op tafel gelegd in de omvangrijke Rendo fraudezaak. Tegen de 47-jarige vriendin van de hoofdverdachte Stephan V. uit Meppel eiste de officier een werkstraf van zestig uur.

Zij heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan witwassen. 'Zij liet 370.000 euro op haar spaarrekening storten. Geld, dat door Rendo te misleiden is verkregen', zei de officier.

Wel schuld, geen straf

De ex-partner van de Stephan V., eveneens een 47-jarige vrouw uit Meppel, werd oplichting en valsheid in geschrifte verweten. De officier vond dat de vrouw zich alleen schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte. De officier vroeg haar wel schuldig te verklaren, maar geen schuld op te leggen.

De vrouw is licht verstandelijk beperkt en vertrouwde destijds volledig op haar toenmalige echtgenoot. Het is maar de vraag of de vrouw kon begrijpen waar haar man zich mee bezig hield. Die verliet haar en zij heeft heel lang niet geweten waar zij aan toe was. 'Ze is in mijn ogen voldoende gestraft.'

Stromannen

De zaak draait om de bouw van een nieuwe centrale in Steenwijk. In 2007 wilde Rendo die bouwen. Daarvoor werd een schijnbedrijf opgericht waarbij directeuren met dubbelfuncties vorstelijke bedragen verdienden.

De zaak kwam uiteindelijk aan het licht toen FIOD een onderzoek startte naar de 58-jarige hoofdverdachte Richard W uit Groningen. Die werd in 2016 veroordeeld tot twee jaar cel, omdat hij als Rendo-directeur in 2007 steekpenningen aannam van het Belgische Electrabel, zodat dat bedrijf een energietak van Rendo over kon nemen.

De rechtbank heeft elf dagen uitgetrokken om deze zaak van acht verdachten te behandelen. Dinsdag horen de overige verdachten, waaronder de hoofdverdachten, de strafeisen. Daarna komen de advocaten aan het woord.

Lees ook:

- Ondervraging van fraudeverdachten in Rendo-zaak duurt langer

- Oud-directeur Rendo in hoger beroep in smeergeldaffaire

- Oud-directeur Rendo twee jaar de cel in voor omkopingsschandaal