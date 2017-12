'Kamerleden, help ons van het gas af te komen'

Inwoners van de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam willen dat de Tweede Kamer hen helpt om gasloos te gaan wonen. Die oproep werd gedaan tijdens een werkbezoek van de Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat aan het aardbevingsgebied.

De Kamerleden zijn maandag de hele dag in de provincie. In Appingedam praten ze met bewoners van Opwierde-Zuid, Loppersum en Overschild en met maatschappelijke organisaties.

Gasloos wonen te duur

Opwierde-Zuid zit midden in de versterkingsoperatie. Een aantal wijkbewoners wil vol inzetten op gasloos wonen. 'Maar dat past blijkbaar niet in de versterking', zegt Damster Klaas Ebels met enige verbazing. 'We krijgen 7000 euro voor een paar zonnepanelen op het dak. Maar echt helemaal van het gas af komen, dat is te duur. Terwijl dit dé kans is om dat te doen.'

'In het regeerakkoord staat bovendien dat er deze kabinetsperiode duizenden woningen van het gas af moeten', vult wijkgenoot Edwin de Gries aan. 'Waar kun je dan beter beginnen dan hier: midden in het aardbevingsgebied.'

Prioriteit

Ook Klaasje Pen uit Overschild geeft aan dat van het gas af komen prioriteit heeft. 'Dat is toch wel een van de eerste zaken die hier geregeld zou moeten worden', zegt zij tegen de Kamerleden.

Volgens de Ebels en De Gries ontbreekt het in de huidige versterking aan de juiste duurzaamheidsmaatregelen. Ze vragen de Kamerleden dan ook om zich hier voor in te zetten.

Meepraten over verduurzaming

In de vaste Kamercommissie is men positief over die vraag. VVD-Kamerlid Dilan Yesilgoz noemt het 'gaaf' hoe de mensen zelf meepraten over verduurzaming. 'En in het regeerakkoord staat natuurlijk ook dat we af willen van de verplichting tot een gasaansluiting. Dus daar zijn we ook mee bezig.'

Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) prijst de initiatieven vanuit de mensen ook. 'We moeten van het gas af', zegt zij. 'Ook om al onze klimaatdoelen te halen. Dus het is heel goed dat de mensen hier zo mee bezig zijn.'

