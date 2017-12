Sinterklaas slaapt in een wisselwoning

Vol spanning wachten de kinderen van OBS de Vuurvlinder en CBS de Triangel in Appingedam op de aankomst van Sinterklaas.

De Sint heeft dit jaar extra aandacht voor de kinderen die in wisselwoningen 'logeren' en daar wil hij tijdens zijn komst even bij stilstaan. Maar ondertussen vragen de kinderen zich af...

Paard, auto of vliegtuig?

Het is nog even afwachten. Zal de Sint wel komen? Kan hij het misschien niet vinden? Of is hij het vergeten? Door de kinderen wordt luidkeels 'Sinterklaaaas' geroepen. Misschien hoort de goedheiligman het en komt hij toch nog naar het schoolplein.

Basisschool leerling Yorick vertelt dat Sinterklaas vorig jaar met de brandweerauto kwam. 'Dat is mooi met die sirenes.' Hoe hij dit jaar komt? 'Met het vliegtuig', roept een ander kind.

Komt Sinterklaas misschien als de kinderen een mooi dansje voor hem doen?

Slapen in een wisselwoning

Sinterklaas wil goed voorbereid op het schoolplein komen en heeft daarom van 3 op 4 december in een wisselwoning overnacht.

Wisselwoningen zijn huizen waar je tijdelijk verblijft wanneer je het huis uit moet, omdat het versterkt wordt tegen aardbevingen.

Een aantal kinderen van de basisschool in Appingedam woont in zo'n tijdelijk huis.

Gistermorgen hadden we een aardbeving van 1.8, dat was een klein beetje schudden ja. Hoofdpiet

FacebookVanochtend was RTV Noord live in Appingedam. Kijk hier de complete uitzending terug: