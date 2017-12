Vader van omgekomen Frisia-matroos tevreden over uitspraak rechter

Waar de directeur van rederij De Rousant wél schuld heeft aan het gezonken schip Frisia, -met drie doden tot gevolg- heeft bedrijfsleider Klaas B. dat niet. De rechter sprak hem vrij, hoewel het Openbaar Ministerie hem nog wel schuldig achtte.

Toch dacht de rechter daar anders over. Hoewel B. niet wil reageren, is hij wel opgelucht met vrijspraak. Zijn advocaat Bart van Tuinen: 'Hij is wel verheugd maar niet uitbundig in blijdschap. Er zijn drie mensen overleden, naaste relaties van mijn cliënt. We hangen de slingers thuis niet op, maar we zijn wel heel erg blij dat het zo is afgelopen na jarenlang procederen.'

Vader van omgekomen bemanning

De vader van de omgekomen matroos Steven van den Broek uit Groningen is ook tevreden. Voor Erik van den Broek is het vooral belangrijk dat het beeld dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid van het schip schetste niet klopt, volgens de rechtbank.

Hij had de indruk dat het een chaos was bij De Rousant en dat het schip talloze mankementen had. Daar blijft voor de rechtbank niks van over. 'Ik kan beter leven met het beeld van een ongeluk.'

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie is er nog niet uit of ze in hoger beroep gaat. Dat besluit wordt ergens in de komende twee weken genomen. Het OM is in elk geval tevreden dat de rechtbank oordeelt dat een rederij verantwoordelijkheid draagt voor zijn schepen en personeel.

In een schriftelijke verklaring staat dat de reder 'moet zorgen dat het materieel waarmee gevaren wordt geen gebreken toont en dat het personeel bevoegd is voor de functie die zij uitvoeren. Het OM is tevreden dat de rechtbank dit ook vaststelt in haar oordeel over de casus, want hier kan een preventieve werking vanuit gaan. Dat vindt het OM een belangrijk signaal naar de sector.'



Of Matthijs van der Ploeg in hoger beroep gaat tegen zijn schuldigverklaring is nog niet bekend.

