Deel dit artikel:











Buurthuis hoopt te profiteren van versterking Het buurthuis aan de Ruif in Delfzijl (Foto: Martin Drent/RTV Noord) De brede school aan de Hallehuis in Delfzijl (Foto: Martin Drent/RTV Noord) (Foto: Martin Drent/RTV Noord) 't Kaarnhoes van binnen (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Wijkvereniging Tuikwerd in Delfzijl is blij met de plannen voor de bouw van een nieuwe brede school in die wijk. Buurthuis 't Kaarnhoes aan de Ruif is aan vervanging toe en daar lijkt nu zicht op te komen.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de huidige brede school, even verderop aan de Hallehuis, niet aardbevingsbestendig is. Het gebouw wordt waarschijnlijk gesloopt. . Nieuw gebouw Op de plek van het buurthuis aan de Ruif moet dan een nieuw gebouw komen, waar de brede school én 't Kaarnhoes in moeten komen. Beter bereikbaar De locatie aan de Ruif heeft op dit moment de voorkeur van de gemeente, zegt wethouder Jan Menninga: 'Het is veel beter bereikbaar dan de huidige locatie. Uit oogpunt van verkeersveiligheid is dit dus de beste plek.' Slap dak 't Kaarnhoes is ruim twintig jaar oud en bestaat uit een serie aaneengeschakelde noodlokalen. Pogingen om het gebouw te verduurzamen zijn niet gelukt: 'We wilden nieuwe ramen en zonnepanelen, maar de dakconstructie was niet sterk genoeg. Daarom konden we geen subsidie krijgen', vertelt secretaris Jan Kuilder. Omdat het gebouw aan vervanging toe is, kan het wijkcentrum ook een plekje krijgen in de nieuwe brede school. Vijf miljoen euro In die nieuwe school komen OBS De Garven, CBS De Vore, kinderopvang Kids2B en schakelklassen van het asielzoekerscentrum. Met de plannen zijn vijf miljoen euro gemoeid. De NAM en het Rijk betalen mee. Volgende week dinsdag praat de gemeente met buurtbewoners over de plannen. Als alles volgens planning verloopt, moet in 2019 de bouw van het nieuwe aardbevingsbestendige pand beginnen.