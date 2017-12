Onderzoek naar gang van zaken rondom brand bij recyclingbedrijf Talen

Er komt een onderzoek naar de gang van zaken op en rond het terrein van recyclingbedrijf Talen in Stadskanaal waar vorige week een grote brand woedde.

De brand brak uit in een enorme afvalberg en veroorzaakte veel rookoverlast. Het duurde dagenlang voor dat de brand geblust was.

Permanent toezicht

De provincie Groningen wil nu weten of het bedrijf wel aan alle eisen heeft voldaan en zich aan de vergunningen heeft gehouden. De Omgevingsdienst Groningen gaat het terrein inspecteren. Tot die tijd mag het terrein van Talen niet worden gebruikt. De komende dagen is er ook permanent toezicht.

120.000 liter

Inmiddels is het terrein grotendeels opgeruimd. Er is 2800 ton verbrand afval verwijderd en 120.000 liter bluswater afgevoerd. Waterschap Hunze en Aa's neemt monsters van het water om te kijken of het ook vervuild is.

Klachten

Ook zijn er via de milieuklachtenlijn van de provincie Groningen tientallen vragen binnengekomen over de veiligheid en gezondgeid met betreking tot de rookontwikkeling. De provincie laat weten dat de GGD en Veiligheidsregio de rook continue hebben gemonitord. Ook is er aantal klachten van omwonenden in behandeling genomen.

Lees ook:

- Hardnekkige brand in Stadskanaal geblust, opruimwerk begonnen

- Eigenaar recyclingbedrijf Stadskanaal: 'Ik vind dit een hele rare situatie'

- Provincie grijpt in bij afwikkeling brand Stadskanaal