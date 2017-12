Deel dit artikel:











Noord Vandaag: Acute sinterklaasstress in Groningen (Foto: RTV Noord)

Het is 4 december, de dag voor pakjesavond. En dus is het in sommige gevallen tijd voor last-minute aankopen, want is dat ene cadeau nog wel beschikbaar? Kortom, er heerst acute sinterklaasstress.

Ook in Groningen trok het winkelende publiek er maandag massaal op uit in de drukste maand van het jaar. En veel winkeliers hebben daar profijt van: 'Je moet met z'n allen keihard werken om het voor elkaar te krijgen, maar het is erg leuk om te doen.' (Vanaf: 18:32) Verder in Noord Vandaag: - Het trage glasvezelinternet in sommige delen van Oost-Groningen zorgt voor veel irritatie. 'Het is hier in Westerwolde behelpen. We betalen hetzelfde als een ander, maar krijgen de helft.' (Vanaf: 01:40) - Er is steeds meer vraag naar gezinshuizen in de stad Groningen. Jacob en Ina Pol hebben zo'n gezin: 'Je bent een soort vader én moeder, verder doe je dingen die je in een normaal gezin ook doet.' (Vanaf: 03:32) - De verkiezing voor Groninger van het Jaar is losgebarsten. Tijd om oud-winnaars van de prijs eens te bezoeken. 'Zeg, in hoeverre heeft die uitverkiezing jouw leven eigenlijk veranderd?' (Vanaf: 08:45) - Op dagbesteding Het Anker in Midwolda hebben de bewoners een speciale kerstfiets gemaakt, die binnenkort geveild wordt. 'Een stukje rijden? Natuurlijk mag dat!' (Vanaf: 15:14) Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.