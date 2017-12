Een scooterrijder en een wielrenner zijn maandagmiddag frontaal op elkaar gebotst op het fietspad naast de Rijksstraatweg in Zuidhorn.

De scooterbestuurster en de fietser raakten allebei gewond. De vrouw was er het ergst aan toe. Zij is met verwondingen aan haar been naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk is vermoedelijk ontstaan doordat de scooterrijder de wielrenner over het hoofd zag.