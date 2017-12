Deel dit artikel:











'Boeren kappen bomen en houtsingels voor EU-subsidie' Archieffoto van een houtsingel (Foto: Geert Braam)

Boeren in het Westerkwartier kappen steeds meer houtsingels en bomen om meer subsidie te kunnen krijgen. Dat zegt natuurbeheerder René Oosterhuis van het Groninger Landschap. 'Als je om je heen kijkt zie je de singels en bomen langzaam verdwijnen, en de kwaliteit wordt ook minder', zegt Oosterhuis. Hij is met name actief in het Westerkwartier, waar van oudsher veel houtsingels zijn

Geschreven door Steven Radersma

Verslaggever

Prikkeldraad Oosterhuis: 'Die singels werden vroeger gebruikt als veekering, ze zorgden ervoor dat het vee keurig in het weiland bleef staan. Maar tegenwoordig is er prikkeldraad en bovendien staan er veel minder koeien in de wei.' Hectares In plaats van nuttige landschapselementen zijn de houtsingels en bomen nu vooral een last voor de boer geworden. 'Als boer moet je het aantal hectares landbouwgrond opgeven. Op basis daarvan wordt berekend hoeveel mest je mag uitrijden en hoeveel Europese subsidie je krijgt'. Maar de effectieve oppervlakte wordt kleiner doordat de boeren houtsingels en de ruimte rond bomen niet mee mogen tellen. Dat is jammer, want de houtwallen en bomen vormen mooie onderbrekingen van het landschap, vindt Oosterhuis. Bovendien zijn ze goed voor de biodiversiteit. Straf Kunnen de boeren misschien op andere gedachten worden gebracht? 'In ons eigen gebied laten we zien hoe het vroeger was', zegt Oosterhuis. 'Maar verder is het moeilijk. Ik begrijp de boeren ook wel, want ze worden gestraft voor de houtsingels die ze hebben. Je zou eigenlijk de regelgeving moeten aanpassen, zodat de houtsingels en bomen niet meer als een straf worden gezien.'