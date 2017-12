Deel dit artikel:











Auto total loss na brand (Foto: De Vries Media)

Een auto is maandag aan het begin van de avond in brand gevlogen in de Semmelweisstraat in Groningen, in de wijk Corpus den Hoorn.

Volgens omstanders sloegen de vlammen ineens onder het dashboard vandaan. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig total loss raakte door de brand. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere huizen in de buurt hadden hier last van. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.