Anne de Vries: 'Wie zich niet continu doorontwikkelt, wordt vanzelf opgegeten'

Als medeoprichter van de Nationale Vacaturebank was niks te gek voor Anne de Vries. Totdat die website klapte in de eerste internetbubbel. Hij ondernam een nieuwe poging met de boekingssite Holidot, maar het project slaagde niet.

Anne doet inmiddels wat hij het allerleukst vindt: hij verhuurt met Tubbber jachten voor duizenden euro's per week. 'We groeien lekker in het aantal boten. Die groei is zelfs zo erg, dat we het momenteel een beetje afremmen. De focus ligt nu meer op de verhuur. Daarnaast zijn we druk bezig met de campagnes voor 2018.

Als een speer met de Nationale Vacaturebank

Hoewel Anne altijd affiniteit heeft gehad met de zeilbranche, zette hij de eerste serieuze stappen in de ondernemerswereld bij de Nationale Vacaturebank. Dat leek erg veelbelovend. 'We zeiden daar tegen de gevestigde orde: wij doen het anders. We hadden een nieuw verdienmodel bedacht en groeiden als een speer. Desondanks bleven we scherp, want wie zich niet continu doorontwikkelt, wordt vanzelf opgegeten', vindt hij.

Maar in 2004 verkocht Jan-Peter Cruiming de winstgevende Nationale Vacaturebank aan VNU. 'Ik was destijds een veel te dure sales-accountmanager, met een grotere auto dan de CEO. The sky was the limit', lacht Anne. 'Ik ben nadien minder materialistisch en bewuster geworden. Mijn vader overleed ook in die periode. Ik besefte dat geld minder belangrijk was dan ik altijd dacht.'

Mismanagement

Holidot.com moest het volgende succesproject worden. Funda, maar dan voor de internationale reiswereld. Anne: 'Tussen mij en Jan-Peter werkte het eerder ook, dus waarom niet nog een keer?', blikt hij terug. 'Ik wist hoe ik bij bedrijven binnen kon komen, dus met die ervaring was ik al vrij ver. Die contracten en deals kwamen er ook, maar de website liet op zich wachten.'

Ik was destijds een veel te dure sales-accountmanager, met een grotere auto dan de CEO. Anne de Vries

Uiteindelijk werd het geen succes vanwege mismanagement. 'We wilden teveel dingen te snel in één keer', legt Anne uit. 'Zo hadden we voor elk land meteen een accountmanager. Noem het overmoedigheid. We hadden het product beter neer moeten zetten en niet denken dat het allemaal vanzelf wel zou komen.'

'25.000 euro? Nee, bedankt'

Een jaar na dat mislukte avontuur vroeg Anne zich af wat hij écht wilde. 'En dat is zeilen op de Middellandse Zee', vertelt hij. Zeiljachthuren.nl moest daarvoor een breed platform bieden. 'Die domeinnaam had ik ooit voor 15 euro gereserveerd. Een verhuurbedrijf bood er plotseling 25.000 euro voor, maar dat wuifde ik weg. Als je zo'n bod doet valt er blijkbaar geld te verdienen met botenverhuur, dacht ik.'

Anne wilde anderen deelgenoot maken van zijn passie. 'Zeilen met dolfijnen naast je of wakker worden op een jacht in een prachtige baai, wie wil dat nou niet? Ik reisde naar Griekenland en Kroatië om zelf zeilreizen uit te zoeken. Dat kostte veel tijd. Ik kende daar eerst niemand, maar langzaam ging het balletje rollen en bouwde ik een netwerk op.'

Vreselijke dag

Zeiljachthuren.nl groeide uit tot een goedlopend concept. 'Maar het was op den duur niet meer schaalbaar. Daardoor moest ik mensen – veelal studenten – ontslaan omdat ik ze niet meer kon betalen. Dat was de meest vreselijke dag uit mijn leven. Zo'n beslissing maken voelt niet fijn.' Hij lanceerde een nieuwe website – Tubbber.com – en besloot die wél schaalbaar te houden.

Ik moest studenten ontslaan omdat ik ze niet meer kon betalen. Dat was de meest vreselijke dag uit mijn leven. Anne de Vries

'Dan is er altijd genoeg inkomen voor iedereen en als ik een keer moet snijden, kan dat in mijn vaste of variabele kosten.' Tubbber staat voor de buitenwacht inmiddels bekend als een Airbnb met erkende verhuurders op het gebied van botenverhuur. 'Al noemen wij onszelf niet zo', voegt Anne toe.

Behoorlijke bankgarantie

Bij Tubbber komt veel kijken. Het voorfinancieren van dure schepen is volgens Anne bijvoorbeeld geen probleem. 'We zijn SGO-lid, een garantiefonds voor reisgelden. Daar moet je een behoorlijke bankgarantie voor afstaan. Als wij failliet zouden gaan, heeft iedereen zijn geld nog.' Het is één van de aspecten waarmee de ondernemer de kwaliteit van het bedrijf waarborgt.

'Ook willen we huurder en verhuurder zoveel mogelijk in ontzorgen in het hele traject. Daarom hebben wij gekozen voor een internationale verzekeraar die alle vaargebieden dekt. Wij maken dus het verschil in de kwaliteit die we bieden en de kennis op de watersportmarkt. Als anderen ons denken in te halen, zijn wij ze in de praktijk vaak toch nog een stap voor', weet Anne.

Internationaal groeien

In het continue leerproces waarin Tubbber zit, prijkt internationaal groeien bovenaan het lijstje. Maandag werd bekend dat de onderneming van De Vries is uitgeroepen tot één van de winnaars van het Oranje Handelsmissiefonds 2017. Met die uitverkiezing hoopt het (ver)huurplatform voor zeiljachten Amerikaanse zeilers naar Europa te lokken.

'Onlangs presenteerden we Tubbber op een Boat Show in Annapolis. De reacties waren erg positief en we hielden er zo'n 1200 nieuwe 'members' aan over', vertelt Anne enthousiast. Hij ziet overduidelijk kansen op de Amerikaanse markt. 'Er lopen daar ruim 87 miljoen mensen rond die in hun vrije tijd op het water te vinden zijn. Amerikaanse zeilers kijken steeds vaker voorbij hun horizon, dat biedt kansen voor ons.'

Kinderen als inspiratiebron

Om een goede marktpositie te blijven houden, zijn goede inspiratiebronnen van evident belang. De ondernemer uit Leek heeft deze dichtbij huis. 'Mijn kinderen inspireren enorm. Als ik mijn zoon trots achter het roer zie staan, maakt mij dat ook vrolijk. Als de jeugd zeilen nog leuk gaat vinden, is er toekomst', denkt Anne.

Als de jeugd zeilen nog leuk gaat vinden, is er toekomst. Anne de Vries

De watersportmarkt is volgens hem aan vergrijzing onderhevig. 'Boten zijn niet alleen duur, maar zeilen krijg je ook niet meer mee in de opvoeding. Zolang dat wel gestimuleerd wordt, krijg ik daar energie van.'

Het verhaal van Anne de Vries is opgetekend op Founder Talks, een talkshow over ondernemen in Groningen in het Groninger Forum. Founder Talks wordt georganiseerd door Founded in Groningen samen met RTV Noord en de Rabobank.

Geïnteresseerd in Founded in Groningen? Hier vind je meer info.?