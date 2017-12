Kamerleden op werkbezoek: veel indrukken, weinig toezeggingen

Het werkbezoek van de vaste Kamercommissie van Economische Zaken & Klimaat heeft veel indrukken opgeleverd. Maar toezeggingen worden er maandag nauwelijks gedaan.

Het is het tweede bezoek van Kamerleden sinds de verkiezingen in maart. Toch is er een groot verschil met de vorige keer, in juni: nu is er een nieuw kabinet en Eric Wiebes (VVD) is minister van Economische Zaken & Klimaat.

De vaste Kamercommissie is in Appingedam in gesprek gegaan met bewoners uit Overschild, Appingedam en Loppersum en met de leden van het Groninger Gasberaad. Dat is een samenwerking van maatschappelijke organisaties.

Eerste bezoek

Voor een aantal Kamerleden was het hun eerst bezoek aan het aardbevingsgebied: Rob Jetten (D66) en Dilan Yesilgöz (VVD) hebben net een aantal weken het aardgasdossier in hun portefeuille.

'Ik vond het indrukwekkend om de problemen over aardbevingen, de versterking en schadeafhandeling te horen', zegt Rob Jetten. 'Maar tegelijkertijd heb ik ook fantastische plannen gehoord voor een sterkere wijk met duurzame huizen en kansen.'

Het D66-Kamerlid noemt het 'ondanks alle tegenslagen knap hoe de Groningers er iets van proberen te maken'.

Enorme kracht

Voor Yesilgöz was het ook haar eerst bezoek aan het gasgebied. 'Wat mij opviel is de enorme kracht waarmee de mensen praten', zegt zij. 'Mensen vragen om zekerheid en perspectief, maar ze komen ook zelf met plannen. Dat vind ik erg goed.'

De VVD-politica verwijst daarmee onder meer naar het 'Witboek Versterking' van de inwoners van Overschild. 'Mensen willen meedenken om er iets van te maken, dat valt me echt op.'

Weinig toezeggingen

De Groningers die met de Kamerleden spraken, hopen dat er in Den Haag iets met hun woorden wordt gedaan. Van toezeggingen door Kamerleden is in ieder geval nauwelijks sprake.

D66-er Rob Jetten trekt aan de bel over het nog altijd ontbrekende schadeprotocol. 'We moeten wel echt werk maken van dat schadeprotocol', zegt Jetten. 'Mensen wachten al maanden. Achter iedere voordeur zit een verhaal. Die onzekerheid moeten we snel wegnemen.'

Regeerakkoord

Yesilgöz verwijst, gevraagd naar de toekomst van Groningen, vooral naar het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

'We hebben doelen vastgesteld om steeds meer van het gas af te komen, er komt een fonds van 50 miljoen euro en de winning gaat sowieso omlaag', zegt Yesilgöz. 'Het is aan ons als Kamerleden om dat zo goed en snel mogelijk vorm te geven. Maar ik kan me best voorstellen dat het je niet snel genoeg kan gaan als je in deze situatie zit.'

Wiebes op bezoek

Het werkbezoek van de Kamerleden is overigens niet het enige Haagse bezoek deze week. Woensdag komt minister Wiebes naar Groningen. Hij praat dan met de provincie, de gemeenten en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over onder meer het schadeprotocol en de versterkingsopgave.

