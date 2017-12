Speeltuin opvallende genomineerde voor Leukste Uitje van Groningen

Tussen de grote kanonnen als Fontana Bad Nieuweschans, de vesting Bourtange of het zeehondencentrum Pieterburen is een hele opvallende genomineerde voor het Leukste Uitje van Groningen 2018: speeltuin Sint Vitusholt in Winschoten.

De ANWB is weer begonnen met de verkiezing van het leukste uitje van Nederland. Daarvoor wordt eerst per provincie gekozen.

Mooiste draaimolen van het noorden

De speeltuinvereniging Sint Vitusholt werd in 1957 opgericht door vier bewoners van de Bomenbuurt. De speeltuin was decennialang beroemd vanwege de mooiste draaimolen van het noorden. Ooit speelde voetbalclub WVV er zijn wedstrijden.

De bont gekleurde draaimolen is niet meer. Maar daar is de afgelopen jaren heel veel voor teruggekomen. De speeltuin is nu een soort minipretpark met allerlei attracties, die bij veel kinderen in de smaak vallen. De vrijwilligers doen er alles aan om het een ieder zo goed mogelijk naar de zin te maken. De nominatie Leukste Uitje van Groningen 2018 is daarom misschien wel logisch.

Andere genomineerden

De andere genomineerden naast de vier hierboven genoemde zijn: DoeZoo in Leens, Adventurepark Waddenfun in Wehe-Den Hoorn, familiepark Nienoord in Leek, Openluchtmuseum Warffum en Tuk Tuk Lauwersoog.

Op 9 januari worden de Leukste Uitjes op de Jaarbeurs in Utrecht bekend gemaakt.

